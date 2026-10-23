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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Aquino suma bonos para volver a la citación de Colo Colo ante Palestino

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico Fernando Ortiz se refirió a las posibilidades del volante para este fin de semana

Aquino suma bonos para volver a la citación de Colo Colo ante Palestino
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Colo Colo visitará a Palestino este domingo 25 de octubre (17:30 horas) por la fecha 25 de la Liga de Primera y asomó un gran regreso en su lista de citados: El volante ofensivo Claudio Aquino.

"Ya viene hace tiempo trabajando con el plantel. Está considerado para poder estar citado el domingo. Lo resolveré el día de mañana", dijo el DT Fernando Ortiz en conferencia de prensa.

Como informamos en Cooperativa Deportes, Aquino entrenó toda la semana en el grupo de los suplentes, sumando puntos para ganarse un lugar en la banca frente a los tetracolores.

Cabe recordar que el volante sufrió una lesión de rodilla a mediados de agosto, siendo su última participación los últimos cuatro minutos ante Unión La Calera el día 9 de aquel mes: El argentino fue baja en los últimos 10 partidos del "Cacique".

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