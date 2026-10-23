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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vozinha viajará con Aníbal Mosa a la ceremonia del Balón de Oro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero jugará ante Palestino y después tomará el vuelo a Londres junto al timonel de Blanco y Negro.

Vozinha viajará con Aníbal Mosa a la ceremonia del Balón de Oro
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El caboverdiano Vozinha, arquero de Colo Colo, viajará este domingo a Londres para la ceremonia del Balón de Oro y lo hará acompañado por Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

Según supo Cooperativa Deportes, Vozinha será titular en el partido ante Palestino en Santa Laura, y una vez finalizado el encuentro, el guardameta viajará de inmediato a Londres para la ceremonia.

Colo Colo manejaba un plan en las ultimas horas, pero la gran novedad es la presencia de Mosa, timonel de los albos, en el viaje junto a Vozinha, quien está nominado al Premio Yashin como mejor arquero del mundo.

La ceremonia del Balón de Oro será en el London Palladium Theatre de Londres, en Inglaterra este lunes 26 de octubre, y arrancará a las 16:00 horas (19:00 GMT).

Esta edición será especial, ya que es la primera vez que el evento del Balón de Oro se celebra en Londres, en homenaje al primer ganador del premio, el inglés Stanley Matthews.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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