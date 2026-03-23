Arturo Vidal se perderá duelo ante Deportes Concepción por precaución
El bicampeón de América será cuidado tras salir el pasado sábado ante Coquimbo.
El referente de Colo Colo Arturo Vidal se perderá el duelo de los albos ante Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga luego de la molestia que sintió en el último partido ante Coquimbo Unido.
El jugador, hoy utilizado como líbero por Fernando Ortiz, pidió el cambio en el empate ante el cuadro pirata y de cara a los próximos desafíos albos se decidió por no utilizarlo en el partido ante los penquistas.
De acuerdo a información de Cooperativa Deportes será cuidado por lo que no siquiera viajará al sur.
¿Cuándo juega Colo Colo?
Colo Colo se verá las caras ante Deportes Concepción este martes 24 de marzo en el Estadio "Ester Roa", desde las 20:30 horas.