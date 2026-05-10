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Tópicos: Mundo | Irán

Irán amenaza con clausurar el estrecho de Ormuz "para siempre"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Advirtió que restringirá permanentemente el paso estratégico si los países del Golfo persisten en alinearse con resolución impulsada por EE.UU. en la ONU.

El texto de Washington cuenta con el respaldo de Baréin, Kuwait, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes.

Irán amenaza con clausurar el estrecho de Ormuz
 EFE

La ruta permanece bloqueada desde el inicio de las hostilidades con Israel y Estados Unidos, registrándose incidentes armados pese al cese al fuego pactado en abril.

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La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní amenazó este sábado a Baréin con cerrarle el estrecho de Ormuz "para siempre" por presentar junto a Estados Unidos un proyecto de resolución en la ONU contra la República Islámica por el bloqueo de la estratégica vía marítima.

"Advertimos a gobiernos como el país microscópico de Baréin, que está alineándose con la resolución estadounidense, sobre las graves consecuencias de esta acción", afirmó en X el jefe de la comisión parlamentaria, Ebrahim Azizi.

El diputado alertó al pequeño país árabe del golfo Pérsico que "no se cierre para siempre las puertas del estrecho de Ormuz".

Estados Unidos y Baréin compartieron el jueves con los miembros del Consejo de Seguridad un proyecto de resolución para defender la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, que exige a Irán que cese los ataques, el minado y el cobro de peajes a los buques que quieren transitar por ese paso.

El texto cuenta con el respaldo de Kuwait, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Este nuevo borrador suaviza la versión anterior, presentada en abril, al eliminar toda referencia al Capítulo VII de la Carta de la ONU, que permite autorizar el uso de la fuerza militar y que fue vetada por Rusia y China.

Aun así, el embajador iraní ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, tachó de "defectuoso" el nuevo borrador y dijo que está plagado de "parcialidad" y "motivaciones políticas".

Irán mantiene prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz desde los primeros días de la guerra lanzada el 28 de febrero por EE.UU. e Israel en su contra.

En respuesta a las restricciones impuestas por Teherán en la región, Washington también estableció el 13 de abril un bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes en el estrecho, y, a pesar del alto el fuego acordado entre las partes el 8 de abril, se han registrado intercambios de disparos en la región.

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