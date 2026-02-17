Blanco y Negro aplazó crucial reunión de directorio para definir llegada de último refuerzo

El directorio de Blanco y Negro aplazó la reunión programada originalmente para este martes a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. La sesión se reprogramó para este miércoles 18 de febrero a las 15:00 horas y se desarrollará de manera telemática para definir la posible llegada del séptimo refuerzo del plantel profesional.

El motivo de la postergación fue la asistencia de la mayoría de los directores al funeral del abogado Carlos Cortés, integrante de la mesa directiva de la sociedad anónima. Debido a la premura por el cierre del libro de pases, fijado para este jueves, la dirigencia encabezada por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, debió ajustar los tiempos de gestión.

La instancia será clave para evaluar los nombres que siguen en carpeta tras fallidas negociaciones. Entre las alternativas que analizará la gerencia deportiva liderada por Daniel Morón, aparece el nombre del delantero Sergi Santos, quien actualmente entrena en el Sifup para mantener su condición física.

Pese a la necesidad de potenciar el equipo, el aplazamiento de la cita generó incertidumbre sobre la concreción de nuevas incorporaciones. Al interior de Pedrero advirtieron que, de no existir un acuerdo avanzado en las próximas 36 horas, Colo Colo cerrará su plantilla con los seis refuerzos presentados hasta la fecha.