Cordero tras masiva incautación de marihuana: "No podemos normalizar su consumo"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseveró este martes que Chile "no puede seguir normalizando el consumo de marihuana", luego que efectivos policiales efectuaran una masiva incautación de más de 37 mil plantas, lo que equivale a 14 mil millones de pesos.

El procedimiento, en el que se realizaron múltiples allanamientos, decomisó casi 1.300 kilos de "cripy" proveniente desde el norte -pasando desde la Región de Coquimbo hasta Biobío-; cargamento lo suficientemente grande como para cubrir "una cancha de fútbol", agregó el ministro.

Asimismo, se detuvieron cuatro personas, en un operativo que incluyó intercambio de disparos.

"Quiero recordar que el 80% de la droga incautada en nuestro país es marihuana. Y quiero nuevamente reiterar, en un lugar como este, que no podemos seguir normalizando el consumo de marihuana", expresó Cordero en una vocería.

"La razón es extremadamente simple. Una, la ha señalado Fiscalía recientemente: el tipo de marihuana que está ingresando a nuestro país tiene un alto contenido de THC, con un alto impacto en la salud de las personas", indicó el titular de Seguridad Pública.