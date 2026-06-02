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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

ByN ve con buenos ojos opción de Carlos Palacios: Es muy querido por la hinchada

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Paloma Norambuena comentó la opción de repatriar al hoy jugador de Boca.

ByN ve con buenos ojos opción de Carlos Palacios: Es muy querido por la hinchada
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La posibilidad de que Carlos Palacios retorne a Colo Colo sumó un nuevo capítulo este martes luego de que la directora de Blanco y Negro, Paloma Norambuena, dejara ver la opción de sentarse a negociar con el hoy futbolista de Boca Juniors.

En diálogo con Cooperativa Deportes, la dirigente de la concesionaria explicó qué pasos están siguiendo en torno a la suma de refuerzos en la ventana de mitad de año.

"Hoy día es el área deportiva. El director de área de fútbol con la gerencia, los que están revisando precisamente lo que viene ahora. El presidente lo ha dicho: que una vez terminada esta primera ronda se va a evaluar todo", dijo.

"Estamos todos esperando precisamente ese período y ahí se tendrán nuevamente noticias después de una evaluación de estas áreas deportivas", añadió antes de referirse directamente a Palacios.

"Es que claro, jugadores así son súper queridos por la hinchada, así que sin lugar a duda que los jugadores que son bien recibidos y queridos por la hinchada, uno como colocolino lo agradece. Ahora, por supuesto que sabemos que Carlos Palacios es muy querido por la hinchada de Colo Colo", añadió.

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