Carlos Muñoz sobre el plantel de Colo Colo: Está golpeado por la derrota en el clásico

El futbolista Carlos Muñoz afirmó este martes que el plantel de Colo Colo se encuentra "muy golpeado" anímicamente tras la derrota sufrida ante Universidad de Chile.

El actual ariete de Santiago Morning visitó el Estadio Monumental y compartió sus impresiones sobre el ambiente que rodea al equipo dirigido por el técnico argentino Fernando Ortiz luego del Superclásico 199.

"Lógicamente el equipo quedó golpeado por la derrota en el clásico. Era un partido donde todos teníamos muchas expectativas de quedarnos con los tres puntos a favor de Colo Colo. Lamentablemente no fue así, fue un encuentro muy trabado y con pocas ocasiones de gol, donde Universidad de Chile fue efectiva en la que tuvo", comentó el deportista nacional en conversación con Cooperativa Deportes.

Carlos Muñoz profundizó en los problemas tácticos que exhibió el cuadro "popular" en el recinto de Macul, haciendo énfasis en la desconexión ofensiva. "Vi muy lejos a los delanteros. Maxi Romero estuvo más preocupado de seguir a Marcelo Morales por el sector izquierdo y, cuando recuperaban el balón, el delantero Javier Correa quedaba de verdad muy aislado de sus compañeros", analizó el ex seleccionado de Chile.

Respecto al debate sobre el sistema de ataque, el delantero manifestó su preferencia por el uso de extremos definidos en Macul. "Uno de los esquemas que le hizo muy bien a Colo Colo es con dos punteros bien abiertos y desequilibrantes que puedan abrir las defensas que normalmente vienen a cerrarse al Estadio Monumental. Hay que ajustar esas piezas si se quiere jugar con dos hombres arriba", añadió.

Finalmente, el jugador se refirió al fin del invicto histórico en casa frente al archirrival. "Son momentos de los equipos. Ya Universidad de Chile ganó dos veces acá en los últimos tres años y duele por la cantidad de tiempo que se mantuvo el registro, pero es parte del fútbol. Los muchachos están conscientes de las cosas que se hicieron mal y estoy seguro de que saldrán con sed de revancha el fin de semana para seguir arriba en la tabla", concluyó Carlos Muñoz.