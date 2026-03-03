Nuevo Hospital del Salvador alcanza el 98% de avance, pero sigue sin fecha de entrega

El nuevo Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría alcanzaron el 98,3% de avance en sus obras, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tras una inspección realizada este martes en la comuna de Providencia.

El complejo hospitalario contará con 360 camas, 26 pabellones y 122 boxes médicos en el caso del Hospital del Salvador. En tanto, el Instituto Nacional de Geriatría dispondrá de 100 camas, 12 boxes médicos y 28 boxes profesionales.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, destacó el avance del proyecto y señaló que "nuestro gobierno lo recibió con 54% de avance. Al término de nuestra administración, lo estamos entregando con un 98,3% en las obras que vinimos a ver".

La autoridad añadió que algunos recintos ya se encuentran prácticamente equipados y que actualmente están en etapa de terminaciones y conexiones. "Uno puede apreciar un nivel de infraestructura realmente sobresaliente y un orgullo para Chile. Esperamos que sea debidamente aprovechado por toda la comunidad", afirmó.

De acuerdo con la cartera, el proyecto se encuentra en etapa de terminaciones y conexiones, con parte del equipamiento ya instalado.

El subsecretario de Obras Públcias, Danilo Núñez, destacó la calidad de las instalaciones: "Es un hospital de última tecnología, no tiene nada que envidiarles a las clínicas privadas. Es un espacio también nuevo, que genera dignidad a cada uno de los pacientes de los hospitales públicos de nuestro país".

Pese al alto nivel de avance, aún no existe una fecha definida para su entrega y puesta en funcionamiento. Las obras comenzaron en 2017 y el servicio provisorio debía ser entregado el pasado 21 de enero.

Desde el MOP explicaron que el retraso se debe a un incumplimiento contractual por parte de la empresa concesionaria a cargo del proyecto, y que actualmente se está a la espera de una nueva propuesta para destrabar el proceso y fijar un nuevo cronograma.