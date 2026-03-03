Trump justificó bombardeo a Irán: "Esos lunáticos iban a atacar primero"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó este martes haber lanzado la operación militar contra Irán de manera preventiva porque, según dijo, Teherán "iba a atacar primero".

"Estábamos manteniendo negociaciones con estos lunáticos y, en mi opinión, iban a atacar primero. Iban a atacar. Si no lo hacíamos nosotros, ellos iban a atacar primero", repitió Trump sobre el diálogo, mediado por Omán, que iraníes y estadounidenses sostenían para limitar el programa nuclear iraní.

En un encuentro en la Casa Blanca con el canciller alemán, Friedrich Merz, Trump fue preguntado por la prensa sobre si Israel habría presionado a Washington para lanzar la guerra, iniciada el sábado pasado con bombardeos a gran escala en Irán.

"Según cómo iban las negociaciones, creo que ellos iban a atacar primero, y yo no quería que eso ocurriera. Así que, en todo caso, quizá fui yo el que forzó la mano de Israel, pero Israel estaba preparado", advirtió.

Teherán ha negado que se estuviera preparando para atacar a EE.UU, después de que Trump y su Administración justificaran la operación contra objetivos iraníes como un movimiento "preventivo" ante un inminente ataque israelí y la esperada respuesta de Irán.

Trump volvió a presumir hoy del poderío de las Fuerzas Armadas estadounidenses que han destruido "la defensa aérea, la Fuerza Aérea, la Armada y gran parte del liderazgo" iraní durante los ataques iniciales.

Hasta el momento, la operación militar contra la República Islámica ha causado la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas. En tanto, al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde que se puso en marcha la operación.

Teherán ha respondido a los bombardeos con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses, como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos.

Irán afirma que se preparó para una "guerra muy larga"

Por su parte, el gobierno iraní aseguró este martes que "estaban preparados para una guerra muy larga", dejando entrever que aún no han usado sus "armas más efectivas".

"Nos hemos preparado para una guerra muy larga, y por lo tanto sería una tontería usar nuestras armas más efectivas desde el principio", dijo el vocero del Ministerio de Defensa iraní, el general RezaTalaei Nik, citado por agencias oficiales de ese país.

Según Defensa, sus "capacidades tácticas y el poderío armamentístico (...) paralizarán al enemigo y lo dejarán en un punto muerto en los próximos días", mientras que la contraparte tiene "un arsenal limitado".

Además, destacó que tienen capacidad de continuar sus operaciones y "resistir" mucho más de lo que EE.UU. e Israel estiman que durará la guerra.

Después de que Trump diera un portazo a supuestos intentos de Irán por negociar, Teherán aclaró que no tiene intención de reanudar el diálogo mientras sigan los ataques en su contra, y que ahora mismo están en modo defensa.

El embajador iraní ante la ONU, Ali Bahreini, aseguró en Ginebra que "no ha habido ningún acercamiento al presidente de EE.UU. ni contacto alguno", y que "el único lenguaje posible con EE.UU. en este momento es el de la defensa".