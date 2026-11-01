Cepeda demandó a Blanco y Negro y exigió millonario monto por su traspaso a Elche

Lucas Cepeda, futbolista de Elche, concretó su demanda contra Blanco y Negro ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, en donde solicitó dejar sin efecto su renuncia a derechos económicos relacionados con su transferencia al equipo español.

Según informó ESPN, el documento legal detalla que Cepeda exige la nulidad de la renuncia a su indemnización y pide a ByN el pago de 220 mil dólares, cerca de 216 millones de pesos, por el término anticipado de su contrato con Colo Colo.

Además, la defensa de Cepeda indica que la suma exigida debe pagarse "con los reajustes e intereses previstos en el artículo 63 del Código del Trabajo" y que la parte demandada "debe pagar las costas de la causa".

La demanda se sustenta en el artículo 152 bis I del Código del Trabajo, que establece que el 10 por ciento de la indemnización por término anticipado del contrato debe corresponder al futbolista.

Esta demanda ocurre solo días después que Cepeda presentara una medida prejudicial ante Colo Colo, cuando requirió que la sociedad anónima exhibiera el contrato de trabajo y sus respectivos anexos firmados entre el 8 de febrero de 2024 y el 23 de enero de 2026, además de la totalidad de las liquidaciones de sueldo devengadas durante su estadía en Macul.