La UC tumbó a la U en un clásico caliente y hasta Colo Colo celebró

El clásico universitario celebró su edición 203, y sus 117 años de historia, con un friccionado duelo que Universidad Católica ganó 1-0 ante Universidad de Chile, resultado que encendió la carrera por un cupo a la Copa Libertadores en la fecha 26 de la Liga de Primera.

Gracias al triunfo en el Claro Arena, "La Franja" quedó a dos unidades de los azules. Esa no fue la única consecuencia importante en la tabla: Colo Colo quedó aún más cerca del título, con la opción matemática de concretar su estrella 35 en la próxima fecha.

La U arrancó con presión alta, pero los "cruzados" desequilibraron el encuentro con un temprano gol de Clemente Montes, en apenas cuatro minutos de partido mediante una contra letal.

Tras el mazazo de arranque, el equipo de Fernando Gago aplicó una presión alta. Sin embargo, el armado defensivo dispuesto por Daniel Garnero respondió con total solidez, liderados por Juan Ignacio Díaz y Agustín Farías.

A la media hora de partido se calentaron los ánimos con un empujón de Igor Lichnovsky a Fernando Zampedri cuando la jugada se desarrollaba al otro lado de la cancha. No cayeron tarjetas, pero sería el anticipo de un trámite caracterizado por el roce.

A los 43' Gabriel Castellón le negó el 2-0 a la UC con una gran intervención ante un tiro libre que superó el tumulto del área y acabó en dirección al arco.

En el comienzo del complemento Eduardo Vargas avisó por el empate con un remate peligroso, pero ancho. Poco después, entre Lichnovsky y Castellón frenaron a Zampedri luego de la habilitación de Montes de cara a portería.

La última media hora estuvo llena de interrupciones a raíz de infracciones, reclamos y despejes defensivos. Aunque Católica se dedicó a aguantar el resultado, Justo Giani venció a Castellón con una contra a los 77', pero el VAR anuló el 2-0 por fuera de juego.

La U tocó constantemente la puerta trasera de la UC, que resistió a punta de pelotazos y líneas cerradas. En el final se generó una gran trifulca por un entrevero de Zampedri con Marcelo Morales; terminando con empujones entre planteles y amarilla para los jugadores mencionados.

Tras el pitazo final Universidad de Chile fue en masa para reclamarle al árbitro Diego Flores, acción que terminó en tarjeta roja para el entrenador Fernando Gago.

De esta manera, la UC llegó a 46 unidades y volvió al triunfo luego de seis partidos, mientras la U quedó con 58, a 10 del puntero Colo Colo, y no pudo romper la racha de 11 años sin festejos en San Carlos de Apoquindo.

Con 12 puntos por jugarse, el "Cacique" puede gritar campeón si vence a Ñublense el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en Chillán.

- Ficha del clásico universitario 203:

U. CATÓLICA (1): Darío Melo; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena (75' 21. Agustín García Basso); Jhojan Valencia (75' Alfred Canales), Jimmy Martínez, Cristián Cuevas; Juan Francisco Rossel (45' Sebastián Arancibia → 85' Diego Corral), Fernando Zampedri [C], Clemente Montes (57' 7. Justo Giani). DT: Daniel Garnero

U. DE CHILE (0): Gabriel Castellón; Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez (85' Fabián Hormazábal); Tobías Reinhart (75' Javier Altamirano), Charles Aránguiz [C] (75' Lucas Barrera); Maximiliano Guerrero, Marcelo Morales; Agustín Arce (85' Juan Martín Lucero); Eduardo Vargas, Ignacio Vásquez (65' Octavio Rivero). DT: Fernando Gago

ESTADIO: Claro Arena, Las Condes

ARBITRO: Diego Flores

PÚBLICO: 17.521 espectadores

GOLES: 1-0: 4' Clemente Montes (UC)

TARJETAS AMARILLAS: 41' Nicolás Ramírez (UCH); 62' Cristián Cuevas (UC); 66' Charles Aránguiz (UCH); 79' Marcelo Morales (UCH); 90+7' Fernando Zampedri (UC); 90+7' Maximiliano Guerrero (UCH)

TARJETAS ROJAS: Fernando Gago (DT)