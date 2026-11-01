Resumen: Colo Colo brilló y quedó a un triunfo del título tras la caída de la U en el clásico ante la UC

Este fin de semana se disputó gran parte de la fecha 26 de la Liga de Primera, que quedó marcada por una aplastante exhibición de Colo Colo, que quedó a un triunfo del título del torneo gracias al triunfo de Universidad Católica sobre U. de Chile en el clásico universitario.

Los albos, dirigidos por Fernando Ortiz, aplastaron con un 6-1 a Universidad de Concepción, con una presentación superlativa de Javier Correa, autor de cuatro goles en el primer tiempo, y quedaron con 58 puntos en el tope de la tabla.

El Cacique debía esperar el resultado del clásico en el Claro Arena para saber sus opciones y el resultado fue el más favorable para sus opciones, ya que la derrota de la U le permitió sacar una ventaja de 10 unidades sobre los azules.

Con ese panorama, Colo Colo puede bajar la estrella 35 la próxima semana, en la fecha 27, cuando visite a Ñublense en Chillán.

Para lograrlo, depende de sí mismo y con una victoria podrá gritar campeón; aunque también puede ser campeón con otros resultados.

Los azules, por su lado, perdieron por 1-0 en su visita a la UC en el Claro Arena, un resultado que justamente los alejó de la pelea por el título, y que encendió la pelea entre ambos equipos por el cupo directo a la fase grupal de la Copa Libertadores 2027, el "Chile 2".

La U tiene 48 puntos, mientras que los Cruzados tienen 46, faltando cuatro jornadas por disputar en el torneo.

En cuarto lugar está Everton, que salvó un empate con un dramático 2-2 ante Cobresal, que dejó escapar dos puntos valiosos en su lucha por alejarse de la zona de descenso, ya que están antepenúltimos con 27 puntos.

En el fondo, en la zona roja, está penúltimo con 23 puntos la U. de Concepción, que sufrió la mencionada paliza de Colo Colo; y colista es Unión La Calera, que perdió por la mínima ante Coquimbo Unido.

En otros duelos del fin de semana, O'Higgins venció por 1-0 a Ñublense y tomó un respiro en la tabla; y Huachipato desperdició la chance de meterse en la zona de copas, tras un empate sin goles con La Serena en Talcahuano.

La fecha 26 de la Liga de Primera se completará este lunes con dos partidos: Deportes Limache recibirá a Audax Italiano a las 18:00 horas (21:00 GMT) y Palestino visitará a Deportes Concepción a las 20:30 horas (23:30 GMT).

Tras estos partidos, el Campeonato continuará con la fecha 27, que se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre, y tendrá dos duelos en simultáneo, claves en la definición del título: La visita de Colo Colo a Ñublense y el choque de la U con Cobresal.

Los resultados de la fecha 26

Viernes 30 de octubre

Colo Colo 6-1 Universidad de Concepción. Estadio Monumental. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 6' Alvaro Madrid (CC); 2-0: 9' Javier Correa (CC); 3-0: 20' Javier Correa (CC); 4-0: 36' Javier Correa (CC); 5-0: 45' Javier Correa (CC); 5-1: 46' Jeison Fuentealba (UDEC); 6-1: 51' Joaquín Sosa (CC)

Coquimbo Unido 1-0 Unión La Calera. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

1-0: 63' Luis Riveros (COQ)

Sábado 31 de octubre

O'Higgins 1-0 Ñublense. Estadio El Teniente.

1-0: 43' Arnaldo Castillo (OHI)

Domingo 1 de noviembre

Huachipato 0-0 Deportes La Serena. Estadio Huachipato.

Universidad Católica 1-0 Universidad de Chile. Claro Arena. Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 3' Clemente Montes (UC)

Cobresal 2-2 Everton. Estadio El Cobre.

1-0: 59' Juan Fuentes (CSL); 2-0: 72' Julián Brea (CSL); 2-1: 90+5' Hugo Magallanes (EVE); 2-2: 90+6' Josué Ovalle (EVE)

Lunes 2 de noviembre

Deportes Limache vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Deportes Concepción vs. Palestino. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa".

La tabla de posiciones

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 26 58 +28 Libertadores 2 Universidad de Chile 26 48 +24 Libertadores 3 Universidad Católica 26 46 +16 Duelo Chile 4 4 Everton 26 40 +10 Sudamericana 5 Palestino 25 38 +3 Sudamericana 6 Deportes Limache 25 37 +9 Sudamericana 7 Huachipato 26 36 -5 - 8 Coquimbo Unido 26 35 +2 - 9 Ñublense 26 35 -9 - 10 Deportes La Serena 26 34 -3 - 11 Deportes Concepción 25 32 -3 - 12 O'Higgins 26 31 -9 - 13 Audax Italiano 25 30 -5 - 14 Cobresal 26 27 -10 - 15 U. de Concepción 26 23 -28 Descenso 16 Unión La Calera 26 21 -20 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

La tabla de goleadores

# Jugador Club Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 27 2 Javier Correa Colo Colo 18 3 Daniel Castro Deportes Limache 14 4 Eduardo Vargas Universidad de Chile 13 5 Alan Medina Everton 12 6 Lionel Altamirano Huachipato 10 6 Sebastián Sáez Unión La Calera 10 8 Nelson Da Silva Palestino 9 8 Nicolás Johansen Coquimbo Unido 9 10 Jeisson Vargas Deportes La Serena 8

La programación de la fecha 27

Jueves 5 de noviembre

Universidad de Concepción vs. O'Higgins. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa"

Sábado 7 de noviembre

Deportes La Serena vs. Palestino. 15:00 horas. Estadio La Portada

Estadio La Portada Everton vs. Deportes Concepción. 17:30 horas. Estadio Sausalito

Domingo 8 de noviembre

Audax Italiano vs. Coquimbo Unido. 12:30 horas . Estadio La Florida

. Estadio La Florida Ñublense vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Estadio "Nelson Oyarzún" U. de Chile vs. Cobresal. 15:00 horas. Estadio por confirmar

Estadio por confirmar Unión La Calera vs. Huachipato. 17:30 horas . Estadio "Nicolás Chahuán"

. Estadio "Nicolás Chahuán" Universidad Católica vs. Deportes Limache. 20:00 horas. Claro Arena

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.