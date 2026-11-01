Resumen: Colo Colo brilló y quedó a un triunfo del título tras la caída de la U en el clásico ante la UC
Los albos le sacaron 10 puntos de ventaja a los azules y pueden coronarse en la próxima fecha.
Los albos le sacaron 10 puntos de ventaja a los azules y pueden coronarse en la próxima fecha.
Este fin de semana se disputó gran parte de la fecha 26 de la Liga de Primera, que quedó marcada por una aplastante exhibición de Colo Colo, que quedó a un triunfo del título del torneo gracias al triunfo de Universidad Católica sobre U. de Chile en el clásico universitario.
Los albos, dirigidos por Fernando Ortiz, aplastaron con un 6-1 a Universidad de Concepción, con una presentación superlativa de Javier Correa, autor de cuatro goles en el primer tiempo, y quedaron con 58 puntos en el tope de la tabla.
El Cacique debía esperar el resultado del clásico en el Claro Arena para saber sus opciones y el resultado fue el más favorable para sus opciones, ya que la derrota de la U le permitió sacar una ventaja de 10 unidades sobre los azules.
Con ese panorama, Colo Colo puede bajar la estrella 35 la próxima semana, en la fecha 27, cuando visite a Ñublense en Chillán.
Para lograrlo, depende de sí mismo y con una victoria podrá gritar campeón; aunque también puede ser campeón con otros resultados.
Los azules, por su lado, perdieron por 1-0 en su visita a la UC en el Claro Arena, un resultado que justamente los alejó de la pelea por el título, y que encendió la pelea entre ambos equipos por el cupo directo a la fase grupal de la Copa Libertadores 2027, el "Chile 2".
La U tiene 48 puntos, mientras que los Cruzados tienen 46, faltando cuatro jornadas por disputar en el torneo.
En cuarto lugar está Everton, que salvó un empate con un dramático 2-2 ante Cobresal, que dejó escapar dos puntos valiosos en su lucha por alejarse de la zona de descenso, ya que están antepenúltimos con 27 puntos.
En el fondo, en la zona roja, está penúltimo con 23 puntos la U. de Concepción, que sufrió la mencionada paliza de Colo Colo; y colista es Unión La Calera, que perdió por la mínima ante Coquimbo Unido.
En otros duelos del fin de semana, O'Higgins venció por 1-0 a Ñublense y tomó un respiro en la tabla; y Huachipato desperdició la chance de meterse en la zona de copas, tras un empate sin goles con La Serena en Talcahuano.
La fecha 26 de la Liga de Primera se completará este lunes con dos partidos: Deportes Limache recibirá a Audax Italiano a las 18:00 horas (21:00 GMT) y Palestino visitará a Deportes Concepción a las 20:30 horas (23:30 GMT).
Tras estos partidos, el Campeonato continuará con la fecha 27, que se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre, y tendrá dos duelos en simultáneo, claves en la definición del título: La visita de Colo Colo a Ñublense y el choque de la U con Cobresal.
Viernes 30 de octubre
1-0: 6' Alvaro Madrid (CC); 2-0: 9' Javier Correa (CC); 3-0: 20' Javier Correa (CC); 4-0: 36' Javier Correa (CC); 5-0: 45' Javier Correa (CC); 5-1: 46' Jeison Fuentealba (UDEC); 6-1: 51' Joaquín Sosa (CC)
1-0: 63' Luis Riveros (COQ)
Sábado 31 de octubre
1-0: 43' Arnaldo Castillo (OHI)
Domingo 1 de noviembre
1-0: 3' Clemente Montes (UC)
1-0: 59' Juan Fuentes (CSL); 2-0: 72' Julián Brea (CSL); 2-1: 90+5' Hugo Magallanes (EVE); 2-2: 90+6' Josué Ovalle (EVE)
Lunes 2 de noviembre
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|26
|58
|+28
|Libertadores
|2
|Universidad de Chile
|26
|48
|+24
|Libertadores
|3
|Universidad Católica
|26
|46
|+16
|Duelo Chile 4
|4
|Everton
|26
|40
|+10
|Sudamericana
|5
|Palestino
|25
|38
|+3
|Sudamericana
|6
|Deportes Limache
|25
|37
|+9
|Sudamericana
|7
|Huachipato
|26
|36
|-5
|-
|8
|Coquimbo Unido
|26
|35
|+2
|-
|9
|Ñublense
|26
|35
|-9
|-
|10
|Deportes La Serena
|26
|34
|-3
|-
|11
|Deportes Concepción
|25
|32
|-3
|-
|12
|O'Higgins
|26
|31
|-9
|-
|13
|Audax Italiano
|25
|30
|-5
|-
|14
|Cobresal
|26
|27
|-10
|-
|15
|U. de Concepción
|26
|23
|-28
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|26
|21
|-20
|Descenso
|#
|Jugador
|Club
|Goles
|1
|Fernando Zampedri
|Universidad Católica
|27
|2
|Javier Correa
|Colo Colo
|18
|3
|Daniel Castro
|Deportes Limache
|14
|4
|Eduardo Vargas
|Universidad de Chile
|13
|5
|Alan Medina
|Everton
|12
|6
|Lionel Altamirano
|Huachipato
|10
|6
|Sebastián Sáez
|Unión La Calera
|10
|8
|Nelson Da Silva
|Palestino
|9
|8
|Nicolás Johansen
|Coquimbo Unido
|9
|10
|Jeisson Vargas
|Deportes La Serena
|8
Jueves 5 de noviembre
Sábado 7 de noviembre
Domingo 8 de noviembre
La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.
- Clasificación a copas internacionales:
Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:
a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.
b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.
c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.
d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4
Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:
a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.
b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.
c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.
d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4
Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.
Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.