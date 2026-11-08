Colo Colo clasificó a la Libertadores 2027 como "Chile 1" y fue felicitado por Conmebol
El nuevo campeón es el primer equipo nacional en oficializar sus pasajes internacionales para el próximo año.
El nuevo campeón es el primer equipo nacional en oficializar sus pasajes internacionales para el próximo año.
El título de la Liga de Primera 2026 no solo amplió el palmarés de Colo Colo hasta las 35 estrellas, sino que también significó la obtención del cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 como "Chile 1".
Luego del decisivo triunfo albo ante Ñublense, el máximo torneo continental envió sus saludos al "Cacique" por redes sociales: "¡Felicitaciones Colo Colo! Campeón del Fútbol chileno y clasificado para la CONMEBOL Libertadores 2027".
La propia Conmebol también se hizo presente para felicitar al conjunto "popular" un breve post: "¡Felicidades, Colo Colo! Campeón de la Liga de Primera 2026 en Chile".
Con el "Eterno Campeón" siendo el primer clasificado, el "Chile 2" por el pasaje restante a la fase de grupos sigue en disputa, entre Universidad de Chile y Universidad Católica.
Los pasajes de "Chile 3" y "4" para la fase previa de la Libertadores serán para el campeón de la Copa de la Liga; y el vencedor de un partido entre el tercero de la Liga de Primero y el monarca de la Copa Chile.