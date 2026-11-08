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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo clasificó a la Libertadores 2027 como "Chile 1" y fue felicitado por Conmebol

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El nuevo campeón es el primer equipo nacional en oficializar sus pasajes internacionales para el próximo año.

Colo Colo clasificó a la Libertadores 2027 como
 @Libertadores / Photosport
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El título de la Liga de Primera 2026 no solo amplió el palmarés de Colo Colo hasta las 35 estrellas, sino que también significó la obtención del cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 como "Chile 1".

Luego del decisivo triunfo albo ante Ñublense, el máximo torneo continental envió sus saludos al "Cacique" por redes sociales: "¡Felicitaciones Colo Colo! Campeón del Fútbol chileno y clasificado para la CONMEBOL Libertadores 2027".

La propia Conmebol también se hizo presente para felicitar al conjunto "popular" un breve post: "¡Felicidades, Colo Colo! Campeón de la Liga de Primera 2026 en Chile".

Con el "Eterno Campeón" siendo el primer clasificado, el "Chile 2" por el pasaje restante a la fase de grupos sigue en disputa, entre Universidad de Chile y Universidad Católica.

Los pasajes de "Chile 3" y "4" para la fase previa de la Libertadores serán para el campeón de la Copa de la Liga; y el vencedor de un partido entre el tercero de la Liga de Primero y el monarca de la Copa Chile.

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