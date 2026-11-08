Papa León XIV y Javier Milei se reunieron en la Casa Rosada en el inicio de su visita a Argentina

El papa León XIV y el presidente de Argentina, Javier Milei, mantuvieron este domingo una reunión en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, en el primer día de la visita apostólica al país suramericano.

El papa fue recibido a las puertas de la Casa Rosada por Milei, tras lo cual se dirigieron al Salón Blanco para posar juntos ante los fotógrafos.

Luego, saludaron a los integrantes del Gabinete de ministros de Milei, a parte de la comitiva papal y a miembros de la Conferencia Episcopal Argentina.

A continuación, el pontífice y Milei mantuvieron un encuentro privado de unos 40 minutos.

El presidente Javier Milei recibió formalmente al pontífice en las puertas de la Casa Rosada para dar inicio a la agenda de Estado. (FOTO: EFE)

Tras salir de la Casa Rosada, el papa se dirigió en automóvil hasta el cercano monumento a Juan de Garay, fundador de Buenos Aires, donde el alcalde de la ciudad, Jorge Macri, le entregó las llaves de la ciudad en una breve ceremonia.

Tras esos actos protocolares, el papa se dirigió al Palacio Libertad, muy cercano a la Casa Rosada, para mantener un encuentro con la sociedad civil, gobernadores, parlamentarios y miembros del Gobierno y del cuerpo diplomático.

Allí León XIV dirigirá un mensaje a todos los presentes.

La agenda continuará los próximos días con misas masivas y visitas institucionales en Claypole, Córdoba y la Basílica de Luján antes de su viaje a Perú. (FOTO: EFE)

El lunes, el papa visitará el Cottolengo Don Orione, un centro de asistencia a las personas con discapacidad en la localidad bonaerense de Claypole (25 kilómetros al sur de Buenos Aires) y presidirá una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles de la capital argentina.

El martes viajará a Córdoba (700 kilómetros al norte de Buenos Aires) y el miércoles coronará su visita con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján (70 kilómetros al oeste de la capital), para partir luego rumbo a Perú, entre otras actividades.

Papa defiende ante Milei que "la economía debe estar al servicio de las personas"

El papa León XIV afirmó este domingo que "la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía" y pidió que se permita "que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades", durante su discurso ante las autoridades en Buenos Aires, en presencia de Milei.

"Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar", señaló el papa.

Las actividades de la jornada inaugural concluyeron en el Palacio Libertad ante diplomáticos, gobernadores y miembros de la sociedad civil. (FOTO: EFE)

Y agregó: "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", ante un Milei, que desde su llegada al poder ha puesto en marcha un programa ultraliberal con recortes del gasto público que ha afectado especialmente a los trabajadores públicos con decenas de miles de despidos y bajadas en las pensiones y los subsidios.

Misma dignidad para la enfermedad y discapacidad

El papa también destacó que hay que reconocer la dignidad de quienes aún no han nacido y proteger la vida "desde sus primeros instantes hasta su termino natural", coincidiendo con el rechazo al aborto que también defiende Milei. Sin embargo, añadió que "la misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad".

La Iglesia argentina había pedido al Gobierno de Milei que afronte los problemas que atraviesa el sector de la discapacidad, que ha sufrido el severo ajuste fiscal.

Cuidado de la tierra y responsabilidad ante la IA

En su discurso también pidió responsabilidad ante el cuidado de la tierra y destacó que "Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural. Sus campos, sus reservas de agua, sus fuentes de energía, sus minerales y la diversidad de sus ecosistemas ofrecen amplias posibilidades de desarrollo".

El papa León XIV comenzó oficialmente este domingo su visita apostólica a la República Argentina. (FOTO: EFE)

"Una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas, procurando que el aprovechamiento de estos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo en sus territorios", afirmó, en una referencia a la encíclica Caritas in veritate, de Benedicto XVI.

El pontífice también abordó los interrogantes que plantean los rápidos avances tecnológicos, especialmente en relación con la inteligencia artificial.