Camioneros solicitaron al Gobierno modificar el Mepco ante eventual nueva alza del diésel

La Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) solicitó al Gobierno modificar los parámetros del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) ante la posibilidad de que el diésel registre un alza de hasta 580 pesos, según las estimaciones del gremio.

La petición fue dirigida al Ministerio de Hacienda, de cara al próximo ajuste de precios previsto para el jueves 12 de noviembre, con el objetivo de evitar un incremento que podría afectar los costos operacionales de los transportistas.

A través de un comunicado, la organización advirtió que los pequeños transportistas serían los más afectados, debido a sus dificultades para absorber eventuales aumentos del combustible.

La organización advirtió que un encarecimiento de los combustibles golpeará con severidad a los pequeños transportistas de carga. (FOTO: ATON)

Asimismo, alertó que una variación de esa magnitud podría encarecer la distribución de productos y mercancías, con consecuencias para las cadenas de abastecimiento, especialmente en las regiones.

La Confederación también cuestionó el papel de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) frente a las variaciones del diésel, planteando que, por su carácter estatal, debería considerar las consecuencias del precio de los combustibles sobre el transporte y el abastecimiento nacional.

El sector teme un traslado directo de costos que desestabilice el abastecimiento en las regiones. (FOTO: ATON)

En esa línea, el gremio manifestó reparos a lo que considera una priorización de los resultados económicos de la compañía por sobre las necesidades de los transportistas.

Camioneros piden acelerar proyectos de ley

Además de solicitar cambios al Mepco, la Confederación pidió al Gobierno dar discusión inmediata a dos proyectos de ley. Petición que también trasladó a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para acelerar su tramitación.

La primera iniciativa, cuyo ingreso está previsto para el martes 10 de noviembre, contempla modificaciones al Código de Comercio para establecer acuerdos previos entre quienes contratan y prestan servicios de transporte.

Según el gremio, estos contratos podrían incluir mecanismos de reajuste de tarifas o valores fijos, además de considerar un período de hasta dos horas de espera, tras el cual se podrían aplicar cobros adicionales.

Los dirigentes cuestionaron con dureza la postura comercial adoptada por la Empresa Nacional del Petróleo. (FOTO: ATON)

El segundo proyecto busca modificar las responsabilidades frente a infracciones relacionadas con el pesaje de los vehículos de carga, de manera que las sanciones recaigan en el propietario de la mercancía o en quien realiza su despacho, en lugar del transportista.

Desde la CNTC sostienen que ambas iniciativas permitirían mejorar las condiciones contractuales y operacionales del sector.

Finalmente, la organización valoró las gestiones realizadas junto a dirigentes locales y operadores del transporte en San Antonio, que, según indicó, contribuyeron al acuerdo que permitió poner término al paro de camioneros y reanudar las actividades.