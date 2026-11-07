Colo Colo cumplirá sueño de Maxi, niño que emocionó en la Teletón

Pese a estar a las puertas del partido que puede coronarlos en la Liga de Primera, desde Colo Colo no fueron ajenos a la Teletón 2026 e hicieron una invitación a Maximiliano Alvarez, hincha de 11 años oriundo de Curanilahue que conmovió con su historia y fanatismo.

Fue el propio Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien en medio del viaje a Chillán expresó: "Estoy completamente emocionado de verte con tus ganas de jugar a la pelota, de darle la pelea a la vida, y de que seas un tremendo hincha de Colo Colo".

"He visto por ahí también de que te gustaría conocer el Estadio Monumental, conocer los jugadores, así que te mando este video para decirte que estás completamente invitado. Te iremos a buscar a Curanilahue a ti, a tu mamá, a tu papá y los traeremos para que puedan visitar las instalaciones", agregó.

Seguido a ello, el timonel "albo" reiteró: "Nos vamos a contactar contigo para que puedas llegar al Estadio Monumental que es tu casa".

"Maxi" podrá visitar el recinto de Macul, lanzar algunos penales y compartir con parte del plantel "albo".

Colo Colo visitará a Ñublense este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Estadio "Nelson Oyarzún" por la fecha 27 de la Liga de Primera, compromiso en el que un triunfo le permitirá asegurar la estrella 35 del torneo local.