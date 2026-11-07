A prisión dos sujetos vinculados a cuatro homicidios en Coquimbo y La Serena

La Corte de Apelaciones de La Serena ordenó la prisión preventiva de dos imputados por cuatro homicidios cometidos entre agosto y septiembre en las comunas de La Serena y Coquimbo, en la Región de Coquimbo.

En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Coquimbo, que rechazó la medida cautelar, y dispuso el ingreso de ambos imputados, identificados con las iniciales Y.J.S. y A.G.C.R., al Complejo Penitenciario de Huachalalume.

La decisión se fundamentó en que la libertad de los acusados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Ambos son investigados por los delitos de asociación criminal, cuatro homicidios calificados, un homicidio frustrado, robo con violencia e intimidación, porte ilegal de armas y municiones.

De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados habrían integrado, al menos desde agosto de 2026, una asociación criminal dedicada a cometer robos violentos y homicidios con armas de fuego, que operaba de manera coordinada, con funciones definidas, vehículos de apoyo y lugares de resguardo.

El primero de los hechos investigados ocurrió durante la madrugada del 21 de agosto en la quebrada Benavente, en Coquimbo, donde se registraron dos ataques con disparos desde la vía pública. Una adulta mayor de 86 años resultó gravemente herida al interior de su vivienda y, horas después, un peatón murió tras ser alcanzado por los disparos.

Al día siguiente, miembros de la organización habrían ingresado encapuchados y armados a una vivienda del sector Punta Mira Norte, donde dieron muerte a la segunda víctima, además de sustrer dinero y un teléfono.

Días después, en Peñuelas, sujetos con el rostro cubierto irrumpieron en otro domicilio, amenazaron a sus ocupantes con armas de fuego y sustrajeron diversas especies de valor.

La investigación también vincula a los imputados con un tercer homicidio ocurrido el 27 de agosto en la villa Portugal, tras el cual los involucrados habrían escapado en vehículos de apoyo hacia un lugar de resguardo en el sector El Sauce.

El cuarto crimen se registró el 7 de septiembre en la caleta San Pedro de La Serena, donde los integrantes del grupo habrían ingresado violentamente a una vivienda, intimidado a sus ocupantes y asesinado a una persona durante un robo.

Finalmente, el pasado 3 de noviembre, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) sorprendió a ambos imputados en posesión de cargadores de armas de fuego, municiones convencionales, munición de guerra y drogas.