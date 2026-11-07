Colo Colo tuvo multitudinaria despedida antes de su duelo con Ñublense
Los fanáticos colmaron la salida del Monumental para dar su última arenga al plantel.
Los fanáticos colmaron la salida del Monumental para dar su última arenga al plantel.
Este sábado Colo Colo inició su viaje en bus rumbo a Chillán para su importante partido ante Ñublense, que puede coronar a los albos como campeones de la Liga de Primera 2026 en la fecha 27.
Con la expectativa a tope, una multitud de fanáticos se hizo presente en el portón del Estadio Monumental para un "arengazo" al equipo, que durante la mañana tuvo su último entrenamiento.
Alrededor de las 14:00 el bus del "Cacique" salió del estadio. Los jugadores evidenciaron la efervescencia en Pedrero con videos en redes sociales: Banderas, bufandas y hasta barristas arriba de un paradero despidieron al plantel.
A un triunfo de la estrella 35, Colo Colo chocará con Ñublense a partir de las 15:00 horas de este domingo 8 de noviembre. Podrás seguir todos los detalles minuto a minuto en Cooperativa.cl y la señal de Cooperativa Deportes.