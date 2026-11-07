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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo tuvo multitudinaria despedida antes de su duelo con Ñublense

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los fanáticos colmaron la salida del Monumental para dar su última arenga al plantel.

Colo Colo tuvo multitudinaria despedida antes de su duelo con Ñublense
 @jonavillagra3 (Instagram / Captura)
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Este sábado Colo Colo inició su viaje en bus rumbo a Chillán para su importante partido ante Ñublense, que puede coronar a los albos como campeones de la Liga de Primera 2026 en la fecha 27.

Con la expectativa a tope, una multitud de fanáticos se hizo presente en el portón del Estadio Monumental para un "arengazo" al equipo, que durante la mañana tuvo su último entrenamiento.

Alrededor de las 14:00 el bus del "Cacique" salió del estadio. Los jugadores evidenciaron la efervescencia en Pedrero con videos en redes sociales: Banderas, bufandas y hasta barristas arriba de un paradero despidieron al plantel.

A un triunfo de la estrella 35, Colo Colo chocará con Ñublense a partir de las 15:00 horas de este domingo 8 de noviembre. Podrás seguir todos los detalles minuto a minuto en Cooperativa.cl y la señal de Cooperativa Deportes.

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