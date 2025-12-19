Colo Colo oficializó el fichaje de Matías Fernández como primer refuerzo de 2026

Colo Colo oficializó en sus redes sociales el fichaje del defensa Matías Fernández Cordero, primer refuerzo para la temporada 2026.

Fernández, de 30 años, llega al Cacique desde Independiente del Valle, club donde jugó las últimas cuatro temporadas, ganando tres títulos locales y dos internacionales: La Copa Sudamericana 2022 y la Recopa Sudamericana 2023.

En el plano local, Colo Colo será el tercer equipo chileno en la carrera del futbolista, quien se formó en Santiago Wanderers y destacó en Unión La Calera antes de su paso al extranjero.

Fernández llegará con una dura tarea en Colo Colo, ya que tendrá que cubrir un espacio en la banda derecha de los albos, que no renovaron contrato a Mauricio Isla y Oscar Opazo.