Colo Colo quiere cerrar su intertemporada con una victoria en el amistoso ante Millonarios

Colo Colo buscará cerrar de la menor manera su intertemporada en Colombia, cuando enfrente este sábado a Millonarios en El Campín de Bogotá, desde las 19:00 horas (23:00 GMT).

El cuadro albo, líder de la Liga de Primera, viajó a Colombia la semana pasada y el técnico Fernando Ortiz ha realizado fuertes trabajos físicos en el plantel, con incluso tres turnos diarios, pensando en los desafíos del segundo semestre.

Colo Colo, la segunda parte del año, no solo debe defender el liderato del torneo nacional y pelear por el título: También clasificó a los octavos de final de la Copa Chile.

Para el encuentro, el técnico Ortiz no ha dado pistas sobre la formación que saltará a la cancha del recinto colombiano, aunque se espera que sean los titulares, con Arturo Vidal a la cabeza, quienes afronten el primer tiempo del compromiso.

Millonarios, por su parte, está celebrando los 80 años del club y también se prepara para el inicio de la liga colombiana.

El partido sólo tendrá transmisión por streaming, en la plataforma Disney+Premium.

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