Por el premio de consuelo: Inglaterra y Francia juegan por el orgullo y el bronce en el Mundial

Inglaterra y Francia jugarán este sábado por el premio de consuelo en el partido que nadie quiere disputar, el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026, desde las 17:00 horas (21:00 GMT) en el Hard Rock Stadium de Miami, un partido en donde ambas selecciones tienen otras aspiraciones, más allá del bronce.

El cuadro inglés, después de la decepcionante eliminación ante Argentina en semifinales, debe afrontar este duelo para recuperar el orgullo. Será una revancha para los "Tres Leones", ya que la última vez que enfrentaron a Francia fue en los cuartos de final del Mundial de Catar 2022, en una noche para el olvido, ya que Harry Kane se perdió un penal decisivo.

Además, será la tercera vez que los ingleses juegan por el bronce, una medalla que nunca han conseguido en la Copa del Mundo. En 1990 terminaron en cuarto lugar, tras perder con el anfitrión Italia; y en Rusia 2018 perdieron contra Bélgica.

Se espera que Thomas Tuchel, muy cuestionado por sus decisiones ante Argentina, realice cambios en la oncena inicial y de minutos a los jugadores que no han jugado en el torneo.

La posible formación inglesa será con Dean Henderson; Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Jarell Quansah, Djed Spence; Kobbie Mainoo, Elliot Anderson, Morgan Rogers; Noni Madueke, Ollie Watkins y Marcus Rashford.

Francia, por su parte, perdió con España en la semifinales y no pudo disputar su tercera final consecutiva en el torneo.

Sin embargo, aún tiene dos alicientes el equipo galo: Dar una buena despedida al técnico Didier Deschamps y que Kylian Mbappé pueda anotar para ganar la Bota de Oro del torneo y ser el máximo goleador en Copas del Mundo.

Deschamps vivirá este sábado su último compromiso como entrenador de la selección, después de 14 años, un período en donde ganó el Mundial de Rusia 2018, la Nations League de la UEFA en 2021, y los subcampeonatos de la Eurocopa 2016 y el Mundial 2022.

Mbappé, por su lado, lleva ocho goles y está peleando palmo a palmo por la Bota de Oro del Mundial con el argentino Lionel Messi.

Además, lleva 20 conquistas en Copas del Mundo, uno menos que el trasandino, por lo que buscará sobrepasarlo y también presionar por ser artillero histórico del torneo.

Para Francia, será la cuarta vez que juega por el tercer lugar, con dos victorias (Suecia 1958 y México 1986), y una derrota (España 1982).

La posible oncena de los franceses será con Brice Samba; Malo Gusto, Maxence Lacroix, Ibrahima Konate, Theo Hernandez; Warren Zaire-Emery, N'Golo Kante; Marcus Thuram, Rayan Cherki, Désiré Doué; Kylian Mbappe.

El duelo será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, y Juan Lara estará en el VAR como uno de los asistentes.

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