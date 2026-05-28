Colo Colo raya la cancha ante rumor que vincula a Javier Correa con Alianza Lima

Colo Colo reaccionó al rumor que vincula al delantero argentino Javier Correa con Alianza Lima, luego de que desde Perú surgiera información sobre un eventual interés del club incaico por el atacante que atraviesa un buen momento en el cuadro "albo".

El nombre de Correa apareció en el radar del elenco peruano, según publicó el diario Líbero, justo en medio de su repunte futbolístico con la camiseta del "Cacique". El atacante dejó atrás un 2025 marcado por críticas a su falta de finiquito y actualmente suma ocho goles en 12 partidos.

El director de Blanco y Negro y excapitán de Colo Colo, Jaime Pizarro, descartó una salida inmediata del jugador y valoró su presente en el equipo: "No me cabe duda que producto de ese desempeño seguramente habrá más de un interés, pero hoy es parte del plantel, parte del equipo, está absolutamente considerado en este esquema".

El también exministro del Deporte fue más allá y dejó clara la postura del club ante una eventual partida en el corto plazo: "Veo complejo, por decir de una manera sencilla, que pudiese salir en un corto plazo".

Pizarro además destacó el compromiso del trasandino, especialmente por su actuación en el triunfo sobre Universidad Católica, partido en que fue protagonista pese a no jugar el segundo tiempo: "Felicitaciones por su dedicación, por su compromiso, a tal punto que hizo un esfuerzo que no le permitió jugar el segundo tiempo y lo hizo con total disposición convirtiendo goles maravillosos".

El directivo también extendió el reconocimiento al resto del plantel: "De verdad felicitaciones para él y para el equipo, porque son quienes permiten asistirlo y acompañarlo para abrazarse al final del partido".