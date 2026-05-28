Presidente Kast y nueva Ley SAPD: No hay que agobiar a las Sociedades Anónimas

El Presidente de Chile, José Antonio Kast se refirió a la presión que están viviendo las sociedades anónimas en medio de la promulgación de la nueva ley de SADP y comentó que "no hay que agobiarlas".

"Muchas veces, cuando se crea un ente fiscalizador -como ocurre en educación-, la Superintendencia agobia a los directores de los establecimientos exigiéndoles reportes, y no se trata de un funcionario administrativo, sino pedagógico", explicó.

El Presidente de la República precisó que tiene que ser un trabajo en conjunto: "Esto tiene que ser con los clubes, buscando todos la mejor formula, siendo una colaboración, no un agobio", comentó.