Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial y bruma
Santiago14.9°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Ley SAD

Presidente Kast y nueva Ley SAPD: No hay que agobiar a las Sociedades Anónimas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Mandatario comentó esto en medio de la promulgación de la nueva norma.

Presidente Kast y nueva Ley SAPD: No hay que agobiar a las Sociedades Anónimas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente de Chile, José Antonio Kast se refirió a la presión que están viviendo las sociedades anónimas en medio de la promulgación de la nueva ley de SADP y comentó que "no hay que agobiarlas".

"Muchas veces, cuando se crea un ente fiscalizador -como ocurre en educación-, la Superintendencia agobia a los directores de los establecimientos exigiéndoles reportes, y no se trata de un funcionario administrativo, sino pedagógico", explicó.

El Presidente de la República precisó que tiene que ser un trabajo en conjunto: "Esto tiene que ser con los clubes, buscando todos la mejor formula, siendo una colaboración, no un agobio", comentó.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada