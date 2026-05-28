Presidente Kast y nueva Ley SAPD: No hay que agobiar a las Sociedades Anónimas
El Mandatario comentó esto en medio de la promulgación de la nueva norma.
El Mandatario comentó esto en medio de la promulgación de la nueva norma.
El Presidente de Chile, José Antonio Kast se refirió a la presión que están viviendo las sociedades anónimas en medio de la promulgación de la nueva ley de SADP y comentó que "no hay que agobiarlas".
"Muchas veces, cuando se crea un ente fiscalizador -como ocurre en educación-, la Superintendencia agobia a los directores de los establecimientos exigiéndoles reportes, y no se trata de un funcionario administrativo, sino pedagógico", explicó.
El Presidente de la República precisó que tiene que ser un trabajo en conjunto: "Esto tiene que ser con los clubes, buscando todos la mejor formula, siendo una colaboración, no un agobio", comentó.