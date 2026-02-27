Colo Colo recibió multa de cerca de 400 mil pesos por esconder balones ante Everton

- Revisa el veredicto.

Al minuto 90+1', justo después de que el conjunto local rompió el empate, el Estadio Monumental fue escenario de una conducta que se tradujo en una sanción económica contra el club chileno Colo Colo. El Tribunal de Disciplina de la ANFP aplicó una multa de 10 Unidades de Fomento a la institución de Macul luego de que sus pasabalones retiraron los implementos de juego para dilatar el reinicio del partido frente a Everton disputado el 7 de febrero.

La determinación del organismo disciplinario se fundamentó en el informe redactado por el árbitro Juan Lara, quien consignó que tras el gol convertido por el equipo "popular", los colaboradores ocultaron los balones ubicados en el sector norte del recinto. Esta acción contravino el artículo 39 de las bases de la Liga de Primera, que regula la labor de reposición de los implementos deportivos durante la temporada 2026.

Pese a que Colo Colo reconoció los hechos mediante un escrito y argumentó que tomó medidas inmediatas, como la expulsión de los pasabalones involucrados, el Tribunal mantuvo la sanción. "Aún cuando la conducta no hubiere alterado sustancialmente el desarrollo del encuentro, resulta altamente dañoso la deficiente actuación de éstos, razón por la cual es responsabilidad de los clubes locales prevenir tales inconductas", precisó el fallo unánime.

La normativa vigente para el presente torneo establece que los pasabalones cumplen una función de mera reposición técnica, sin interacción directa con los futbolistas, mediante el sistema de "posabalones" fijos. La dirigencia del elenco "albo" deberá enterar el pago de casi 400 mil pesos en un plazo máximo de quince días para dar cumplimiento a la sentencia emitida en la capital.

Este castigo marca un precedente para el resto de la competencia en Chile, reforzando el deber de supervisión que recae sobre los equipos organizadores. Por su parte, la escuadra dirigida por Jorge Almirón se enfocó en su próximo desafío deportivo, buscando dejar atrás la polémica administrativa que empañó su reciente victoria sobre el conjunto de Viña del Mar.