Balance veraniego: Minsal informó nuevos casos de hanta y chikungunya

El Ministerio de Salud confirmó este viernes un nuevo caso de hantavirus y un contagio de chikungunya, en el reporte epidemiológico semanal número siete de la campaña de verano.

En lo que va de la temporada, el hanta registra una letalidad del 32 por ciento, con ocho personas fallecidas.

Al menos uno de los decesos ocurrió en la Región de Valparaíso, y el doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente regional del Colegio Médico, reforzó el llamado a la prevención: "Elija lugares establecidos y aléjese de pastizales o zonas que podrían tener madrigueras de estos roedores".

Además, Jorge Pacheco, jefe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), informó que se han confirmado 13 casos de dengue en Chile esta temporada -seis correspondientes a 2025 y siete a 2026- y 13 casos de chikunguña -siete de 2025 y seis de 2026-, sin nuevos casos en la semana.

La autoridad sanitaria subrayó que "todos corresponden a casos importados: no son casos que se produzcan en Chile continental ni en el territorio nacional".

El doctor Leonardo Ristori, jefe de urgencias de la Clínica Indisa, explicó que "prácticamente todos estos virus que atacan el aparato respiratorio" y sus síntomas son similares: "fiebre muy alta, mucho más que lo que se supone en un resfrío común, (...) dolores musculares, dolores en los ojos. Y no hay que esperar demasiado para que aparezca una sintomatología más específica".

Otras alertas sanitarias de la temporada estival

El balance también dio cuenta de 329 casos de enfermedades gastrointestinales entre la primera semana de noviembre y el 21 de febrero, lo que representa un aumento de 4% respecto de la temporada anterior. De ellos, 49 personas requirieron hospitalización, cifra que supera en más de 50% la registrada el cerano pasado.

En Minsal también actualizó las cifras de asfixia por inmersión: entre el 15 y el 21 de febrero se registraron tres nuevos fallecimientos, elevando a 158 el total de muertes desde noviembre de 2025.

Respecto a la presencia de la fragata portuguesa -que durante el verano obligó el cierre de playas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Los Lagos-, el Ministerio informó que actualmente no existe prohibición temporal de baño en las costas del país.