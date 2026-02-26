Un luchador Cristian Garin se despidió del Chile Open tras digna presentación ante Sebastián Báez

Un luchador Cristian Garin se despidió este jueves del Chile Open, tras perder en una digna presentación en los octavos de final ante el argentino Sebastián Báez por 7-6(2), 1-6 y 7-5 en el Court "Jaime Fillol" en San Carlos de Apoquindo.

El primer set se desarrolló de manera pareja con un quiebre para cada jugador y se definió en el tie break, donde el ariqueño empezó con un mini quiebre pero no pudo ante el gran nivel del trasandino que se llevó el set.

El segundo set las cosas cambiaron rotundamente, "Gago" sacó todo su repertorio tenístico y quebró en dos ocasiones el servicio de Báez para llevarse la segunda manga con facilidad.

En el definitivo set las cosas se volvieron a emparejar. El inicio comenzó con un quiebre para el bonaerense, pero el nacional recuperó con un rompimiento de vuelta. Ya en el último juego, con el marcador 5-6 en contra, Garin sacó para mantenerse en el partido, pero Báez impuso su jerarquía para quedarse con el encuentro.

El próximo desafío del chileno será la qualy del Masters Mil de Indian Wells, torneo en el cual aún tiene opciones de entrar directo al cuadro principal.

Por su parte, Sebastián Báez espera rival en cuartos de final que saldrá del ganador del duelo entre el criollo Alejandro Tabilo (42°) y Thiago Tirante (76°).