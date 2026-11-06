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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Con aforo completo: Colo Colo solicitó autorización para eventual celebración del título en el Monumental

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Cacique" comenzó las gestiones ante la posibilidad de abrochar el campeonato ante Ñublense en Chillán.

Con aforo completo: Colo Colo solicitó autorización para eventual celebración del título en el Monumental
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Colo Colo solicitó formalmente a las autoridades los permisos para realizar un masivo festejo en el Estadio Monumental en caso de coronarse campeón este fin de semana ante Ñublense en la Liga de Primera.

Como informamos en Cooperativa Deportes, la dirigencia alba ingresó los requerimientos pertinentes para utilizar el recinto este lunes 9 de noviembre a partir de las 19:00 horas con aforo completo.

La intención del club es recibir al equipo ante una eventual consagración como visitante en el "Nelson Oyarzún" de Chillán, incluyendo artistas y una fiesta junto a sus hinchas.

Para asegurar el título este fin de semana, el "Cacique" necesita vencer como forastero a Ñublense, y así no depender de otros resultados. También sellar la estrela 35 con una igualdad en Chillán, siempre y cuando Universidad de Chile no gane ante Ñublense.

Ambos compromisos decisivos se disputarán en simultáneo este domingo 8 de noviembre a partir de las 15:00 horas (18:00 GMT), jornada que podrás seguir junto a la cobertura de Cooperativa Deportes y los Marcadores Virtuales de Cooperativa.cl.

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