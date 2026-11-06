Los proyectos inconclusos que dejó Sebastián Lelio

El cineasta Sebastián Lelio, fallecido este viernes a los 52 años, era uno de los directores de cine más conocidos de Chile, ganador del único Oscar a mejor película internacional de la cinematografía chilena por "Una mujer fantástica".

Su temprana partida deja varios proyectos inconclusos, incluyendo una adaptación cinematográfica de la novela "Poeta chileno", de Alejandro Zambra, cuyo rodaje Lelio se encontraba finalizando en Santiago estos días con Felipe Zepeda y Clemente Rodríguez encabezando el elenco.

Hasta ahora, se desconoce lo que sucederá con este proyecto producido por Fábula y que tiene a Amazon MGM Studios entre sus socios internacionales.

El también ganador del Oso de Plata en la Berlinale y del premio Goya dejó otros dos importantes proyectos en carpeta, incluyendo "Voyagers", película estelarizada por Andrew Garfield y Daisy Edgar-Jones, que iba a seguir el romance del astrónomo Carl Sagan (Garfield) y la directora de documentales Ann Druyan (Edgar-Jones), creadores de la serie de PBS "Cosmos".

"Como un niño que creció durante la dictadura de Chile, la serie de televisión 'Cosmos' de Carl Sagan y Ann Druyan tuvo un profundo impacto en mí, encendiendo mi fascinación por las preguntas y los misterios más grandes de la vida. Es un sueño hacer una película sobre el Disco de Oro y, dentro de él, la inspiradora historia de amor entre Carl y Ann", señaló Lelio en 2023.

Además, en 2020 se anunció que Lelio trabajaría junto a Scarlett Johansson en la película "Bride", producida y protagonizada por la actriz.

Este largometraje era descrito una historia de cambio de género protagonizada por Johansson como una mujer creada y diseñada por un brillante empresario para ser la esposa ideal. Pero cuando rechaza a su creador y se ve obligada a huir de su existencia confinada, se enfrenta a un mundo que la ve como un monstruo.

Pese a ser producida por A24 y distribuida por Apple, no hubo novedades respecto a la producción tras la noticia original hace seis años.