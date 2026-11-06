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Tópicos: País | Gobierno

Gobierno pondrá discusión inmediata a proyecto para derogar "de raíz" la ley de rebajas de condena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Frente a los casos de reincidencia delictual, el vocero Gonzalo Arenas afirmó tajante que “los chilenos no pueden estar tranquilos mientras esta ley siga vigente”.

Por ello, el portavoz recalcó que la administración patrocinará la moción de los senadores Longton y Squella para “cortar el problema de raíz”.

Gobierno pondrá discusión inmediata a proyecto para derogar
 Gobierno (archivo)

En paralelo a la ofensiva legislativa, el Ejecutivo respaldó la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y descartó un ajuste ministerial.

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El Gobierno confirmó este viernes que otorgará discusión inmediata al proyecto de ley que busca derogar por completo la ley de rebaja de condenas, con el objetivo de eliminar este beneficio carcelario en medio del debate generado por la reincidencia de internos beneficiados y los cuestionamientos dirigidos al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

"Las personas que se han acogido al beneficio de rebaja de condenas vienen desde el 2003, no fue este gobierno el que ha dejado libre a personas. Son miles y miles de casos que han sido beneficiados con esta ley de rebaja de condenas (...) por eso hemos decidido patrocinar un proyecto de ley que presentaron los senadores Longton y Squella para eliminar esa ley de rebaja de condenas, para que no solamente en casos de delitos sexuales se excluya ese beneficio, sino que en todo caso. Con eso se va a solucionar un problema por el cual llevamos más de 20 años, que no empezó en este gobierno y que, por supuesto, queremos que termine en este gobierno", puntualizó el subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas.

Más información en instantes.

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