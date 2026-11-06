Gobierno pondrá discusión inmediata a proyecto para derogar "de raíz" la ley de rebajas de condena
Frente a los casos de reincidencia delictual, el vocero Gonzalo Arenas afirmó tajante que “los chilenos no pueden estar tranquilos mientras esta ley siga vigente”.
Por ello, el portavoz recalcó que la administración patrocinará la moción de los senadores Longton y Squella para “cortar el problema de raíz”.
En paralelo a la ofensiva legislativa, el Ejecutivo respaldó la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y descartó un ajuste ministerial.