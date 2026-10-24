Con Maureira al margen: Ortiz citó a De Paul y Vozinha ante Palestino

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, sorprendió con su citación para el duelo de este domingo ante Palestino por la Liga de Primera (17:30), pues relegó a Gabriel Maureira y dio paso al retorno de Fernando de Paul a las nóminas albas.

El juvenil que ha sido arquero gran parte de la temporada quedó al margen del partido, donde Vozinha será el titular antes de partir raudamente a Londres para asistir a la gala del Balón de Oro.

Respecto al "Tuto" volvió a la consideración luego de superar una larga lesión que justamente permitió la aparición de Maureira: Coincidentemente De Paul se lesionó ante Palestino en la primera rueda, el 20 de abril.

Desde entonces, el argentino nacionalizado chileno solo había sido convocado en la llave de Copa Chile ante Audax Italiano a fines de septiembre.

Por otra parte, se confirmó la citación del volante ofensivo Claudio Aquino, otro lesionado de larga data que se había perdido los últimos 10 partidos de Colo Colo. También fue ratificada la baja de Marcos Bolados por problemas musculares.