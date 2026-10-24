Las autoridades colombianas investigan el colapso parcial de un edificio afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto en la ciudad de Pereira, en la turística región del Eje Cafetero.

Las intensas lluvias caídas este sábado provocaron el derrumbe de la estructura de cuatro pisos mientras estaba en proceso de demolición.

Los organismos de socorro adelantaron labores de búsqueda en el centro de la ciudad ante la posible presencia de dos personas bajo los escombros.

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