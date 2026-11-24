Javier Correa, delantero de Colo Colo, manifestó su entusiasmo por la posibilidad de que Alexis Sánchez se incorpore al conjunto de Macul para la temporada 2027 y lanzó una particular advertencia ante la opción de que el tocopillano termine defendiendo a Universidad de Chile, en medio de los rumores que lo vinculan con el cuadro "albo".

"Si viene con nosotros, mejor. Y si no, lo mataremos a patadas en el otro lado", expresó entre risas el atacante argentino durante una conversación con un programa de streaming, antes de profundizar en el aporte que significaría la incorporación del seleccionado chileno.

"Si viene con nosotros, nos toca aprender. Todos los días se aprende algo nuevo. Se sumaría a un buen grupo, a un equipo ganador. Ojalá pueda venir. Nos haría muy bien a nosotros en la Copa Libertadores", manifestó Correa, quien valoró la experiencia internacional del exdelantero de Arsenal, Barcelona e Inter de Milán.

El goleador también se refirió a la necesidad de potenciar el plantel para disputar el torneo continental. "Necesitas al menos cinco refuerzos de jerarquía que se pongan la camiseta y listo", sostuvo, y aseguró que tampoco tendría inconvenientes con la llegada de otro centrodelantero, debido a que considera positiva la competencia interna.

Correa también se refirió a la continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo y aseguró que el plantel espera contar con él para la próxima temporada.

"No nos imaginamos un equipo sin él, estamos pensando y planificando un año con él, por la forma de competir, por la forma de ser", afirmó en un programa de streaming. Además, destacó su liderazgo y envió un mensaje a Aníbal Mosa: "Tendría que tener las puertas abiertas del club, ser embajador del club en todos lados, creo que Colo Colo tiene un diamante ahí que tendría que saberlo usar".

Finalmente, recalcó que "Arturo Vidal tiene que estar, le enseña el camino a los chicos, maneja el vestuario".