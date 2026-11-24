El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, planteó en Cooperativa que el actual líder de la cartera, Fernando Rabat, infringió la ley de rebaja de condenas, valorando los argumentos jurídicos de la acusación constitucional en su contra.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Gajardo aseveró que "la defensa del ministro acusado principalmente se basa en que él tenía dos posibles interpretaciones posibles: una que permitía la liberación y rebaja de condena de personas que abusaron sexualmente de niños y la otra es la que rechazaba. Entonces él sostiene que ambas interpretaciones eran plausibles y que por ende no existiría una infracción constitucional".

"Hay una interpretación factible, no corresponde, o mejor dicho, el ministro tiene que rechazar las solicitudes de rebaja de condenas a violadores y abusadores sexuales de niños cuando estas llegan a su conocimiento. Eso es lo que establece la ley, esa es la reforma del año 2022, lo que corresponde además con el conjunto de leyes que se han aprobado en los últimos 10 años", insistió.

El exministro recordó que la interpretación de la defensa de Rabat "no toma en consideración la Ley de Garantías y Derechos de la Niñez, que le dice 'si usted tiene distintas interpretaciones, tiene que escoger aquella que proteja de mejor forma los derechos de los niños, niñas y adolescentes' y eso es precisamente lo contrario a lo que hace el ministro".

"Echa por tierra todo lo que hemos construido en materia de ejecución penal, eso es muy complejo. Se puede tener rebajas de condena como medidas de reinserción, eso está bien, es razonable", recalcó.

"Hay claridad de que el ministro infringió la ley de rebaja de condenas, porque él debió haber rechazado todas las solicitudes de rebaja de condenas de aquellas personas que habían abusado o violado a niños, niñas y adolescentes y no hizo eso, hizo lo contrario", lamentó.

Para Gajardo, el libelo contra Rabat "es una acusación seria, que tiene fundamentos, que da cuenta de un accionar del ministro de Justicia que es incomprensible, que además está basado en antecedentes jurídicos erróneos, que no se condice lo que él hizo con las explicaciones que se están dando hoy día".