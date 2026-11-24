A los 98 años falleció la icónica actriz chilena Delfina Guzmán, conocida por su amplio trabajo en la televisión y en el teatro.

"Con profunda tristeza, pero también con inmenso amor y gratitud por su vida, queremos comunicar el fallecimiento de nuestra querida mamá, abuela y bisabuela Delfina Guzmán. Su partida se produce a los 98 años, por causas naturales", indicó su familia en un comunicado.

La actriz nació el 7 de abril de 1928 y a mediados de los años 50 estudió teatro en la Universidad de Chile. Sus primeros pasos en el teatro los dio junto a Alejandro Jodorowsky, pero su debut profesional en la obra "Pueblecito" por la cual ganó un Premio Caupolicán a mejor actriz.

En 1966, y convocada por Víctor Jara, protagonizó la obra "La maña" en Teatro Ictus. Un año después debutó en la pantalla con "Historia de los lunes, Historias de las tardes y Teleteatros del domingo" bajo la dirección de Miguel Littin.

De ahí en adelante desarrolló una extraordinaria carrera que tuvo una importante etapa con el programa humorístico "La manivela", el cual le valió reconocimiento a nivel nacional.

Ícono de la TV

Tras apoyar al gobierno de Salvador Allende y de satirizar al régimen militar con su trabajo en el Teatro Ictus, Delfina Guzmán se volvió un emblema de la televisión. En 1980 protagonizó, junto al fallecido Nissim Sharim, el recordado comercial "Cómprate un auto, Perico" del Banco de Santiago.

Sin embargo su fama se consolidó en la década de los 90 y los 2000 gracias a su trabajo en el área dramática de Televisión Nacional bajo la dirección de Vicente Sabatini. Teleseries como "Estúpido cupido,Sucupira,Oro verde,La fiera,Romané,El circo de las Montini" y "Pampa Ilusión" fueron sólo algunos de sus recordados trabajos en la pantalla chica.