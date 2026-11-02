Correa quedó descartado para la reanudación ante Puerto Montt

Con una baja de consideración en su bloque ofensivo saltará Colo Colo este lunes a la cancha del Estadio Monumental para disputar los 45 minutos restantes frente a Deportes Puerto Montt, duelo pendiente correspondiente a la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile.

Pese a que el atacante trasandino Javier Correa fue el encargado de abrir la cuenta en la primera fracción antes de la suspensión por la torrencial lluvia, no podrá estar presente este lunes tras confirmarse problemas físicos en el parte médico oficial entregado por el club de Macul.

De acuerdo a lo comunicado por la institución a través de sus canales oficiales, el artillero cordobés presentó una "sobrecarga en la rodilla derecha, encontrándose actualmente en tratamiento de rehabilitación kinesiológica".

A la baja de Correa se suman otros tres futbolistas que engrosan el parte médico del conjunto albo: el defensor Joaquín Sosa (aquejado por un edema), el juvenil Leandro Hernández (en recuperación de un esguince medial de tobillo) y el volante Claudio Aquino (descartado por un cuadro de síndrome febril).

Cabe recordar que albos y "delfines" la llave se encuentra 2-0 a favor del "Cacique", tras vencer por la mínima en el sur y sostener la ventaja provisional en Pedrero.