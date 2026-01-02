Daniel Morón confirmó cesión de Brayan Cortés a Argentinos Juniors por un año

Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, confirmó la cesión del arquero Brayan Cortés a Argentinos Juniors por un año, tras el exitoso paso que tuvo el semestre pasado en Peñarol.

"Con respecto a lo de Brayan, sí, está todo acordado con Argentinos Juniors; se va a préstamo por un año", declaró Morón en la sala de prensa del Monumental, durante la presentación de Joaquín Sosa.

Morón también descartó ofertas formales o acercamientos desde Estudiantes de La Plata por el delantero argentino Javier Correa.

"Siempre por nuestros jugadores hay expectativa en otras ligas, en otros equipos, pero no hay absolutamente nada, algo de que yo pueda decirte "sí, mira, llegó una propuesta"; no, no hay absolutamente nada. De hecho, hace dos horas atrás junto al gerente general, Alejandro Paul, estuvimos conversando con su representante, Emiliano Barré, y no nos hizo ningún comentario", precisó Morón.