Los equipos clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League

Esta semana se completan los octavos de final de la UEFA Champions League, quedando definidos los equipos que pasarán a la ronda de los ocho mejores de Europa.

Los cuartos de final se disputarán en un par de semanas más; los duelos de ida se jugarán entre el 7 y 8 de abril, y los partidos de vuelta serán entre el 14 y 15 del mismo mes.

Revisa los clasificados y las llaves a continuación:

Clasificados a cuartos de final

Sporting de Lisboa

PSG

Real Madrid

Arsenal

Llaves de cuartos de final