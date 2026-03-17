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Los equipos clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League
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Autor: Redacción Cooperativa
Esta semana quedan definidos los ocho mejores equipos de Europa.
Esta semana quedan definidos los ocho mejores equipos de Europa.
Esta semana se completan los octavos de final de la UEFA Champions League, quedando definidos los equipos que pasarán a la ronda de los ocho mejores de Europa.
Los cuartos de final se disputarán en un par de semanas más; los duelos de ida se jugarán entre el 7 y 8 de abril, y los partidos de vuelta serán entre el 14 y 15 del mismo mes.
Revisa los clasificados y las llaves a continuación: