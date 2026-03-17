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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Los equipos clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Esta semana quedan definidos los ocho mejores equipos de Europa.

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Esta semana se completan los octavos de final de la UEFA Champions League, quedando definidos los equipos que pasarán a la ronda de los ocho mejores de Europa.

Los cuartos de final se disputarán en un par de semanas más; los duelos de ida se jugarán entre el 7 y 8 de abril, y los partidos de vuelta serán entre el 14 y 15 del mismo mes.

Revisa los clasificados y las llaves a continuación:

Clasificados a cuartos de final

  • Sporting de Lisboa
  • PSG
  • Real Madrid
  • Arsenal

Llaves de cuartos de final

  • Sporting de Lisboa vs. Arsenal
  • Newcastle-Barcelona vs. Atlético de Madrid-Tottenham
  • Real Madrid vs. Atalanta-Bayern Munich
  • PSG vs. Liverpool-Galatasaray

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