Daniel Morón: Es muy probable que Zavala vuelva a salir

Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, habló sobre la situación de Cristián Zavala, cuestionado jugador del club, y señaló que hay gran probabilidad que deje el equipo.

"Hay una propuesta, que está bastante avanzada. Se tiene que afinar en pequeños detalles, es muy probable que Cristián vuelva a salir", declaró Morón en la rueda de prensa de presentación de los refuerzos Alvaro Madrid y Lautaro Pastrán.

Zavala estuvo cedido en Coquimbo Unido el año pasado y destacó en la histórica campaña que tuvo el equipo campeón.

Sin embargo, regresó a Colo Colo tras su cesión y fue protagonista de una polémica durante la pretemporada, con un penal que se hizo viral en la Serie Río de La Plata, con una actitud que fue cuestionada por hinchas y que incluso generó negativos comentarios del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

De hecho, tras el "incidente" del penal, el directorio de Blanco y Negro decidió empezar las negociaciones para una nueva salida del jugador.

Morón respondió a Mouche: "Me gusta decir las cosas a la cara"

El exarquero de los albos también respondió a las acusaciones que hizo el argentino Pablo Mouche, exfutbolista que tuvo un paso por Colo Colo entre 2019 y 2020, quien afirmó que los dirigentes enviaron a la "Garra Blanca" a "apretar" a los jugadores.

"Me gusta decir las cosas a la cara. En aquella oportunidad, cuando fue la pandemia y se alargó el campeonato dos meses más, Mouche terminaba contrato el 31 de diciembre", recordó Morón.

"Para seguir jugando en un momento muy difícil en la historia de Colo Colo, (Mouche) no quiso extender su contrato por dos meses más, como lo hicieron otros jugadores, sino que quería un año más", añadió.

Finalmente, recalcó que "él debe pensar que lo vinieron a apretar, porque el no estuvo esos dos meses. La gente no vino a apretar, vino a acompañar al equipo. La gente estuvo con nosotros en todo el viaje a Talca. Si a eso le llamamos apretar, bienvenido sea. Pablito Mouche, te perdiste la mejor despedida".