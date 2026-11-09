De Arica a Magallanes: Así se celebró el título de Colo Colo en el país

Apenas se decretó el pitazo final en Chillán, una auténtica marea alba se tomó las calles de todo el territorio nacional dado que la anhelada conquista de la estrella 35 de Colo Colo desató un masivo y ruidoso carnaval popular de norte a sur.

Bocinazos, banderas al viento y cánticos se hicieron sentir con fuerza en puntos neurálgicos de Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Temuco, y por supuesto en Arica y Punta Arenas, dejando en claro que la reconocida letra del himno albo es una realidad.

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