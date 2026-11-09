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Tópicos: País | Política

Timonel DC: Esta semana se va a presentar la acusación contra Rabat

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Autor: Redacción Cooperativa

Álvaro Ortiz confirmó que en esta jornada se llevará a cabo una reunión para definir el cronograma para avanzar en el libelo contra el titular de Justicia.

Timonel DC: Esta semana se va a presentar la acusación contra Rabat
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El presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Álvaro Ortiz, confirmó en Cooperativa que esta semana se presentará la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la polémica firma de decretos para reducir condenas de abusadores y violadores de menores de 14 años.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario dijo que "una acusación constitucional se tiene que hacer como corresponde, se tiene que trabajar de una manera adecuada".

"¿Se va a presentar? Sí se va a presentar. ¿Cuándo? Esta semana", insistió Ortiz.

Ortiz adelantó que "de hecho, en unos minutos más tenemos la reunión de coordinación de partidos de oposición, como todos los lunes en la mañana y vamos a conocer ya esos detalles con mayor claridad".

"Esto no es algo en contra del Presidente. Yo no sé si más del 90 por ciento de los chilenos nos habíamos puesto de acuerdo para decir 'todos estamos en contra'. Esto obedece a algo tan sensible como recordar a la familia y a las víctimas una violación de un niño o una niña. Esto no es una acusación constitucional por un tema político, por algo que se hizo en un ministerio, no, estamos hablando de rebajas de condenas a personas que les fregaron, les jodieron la vida, a niños y niñas de nuestro país", sentenció.

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