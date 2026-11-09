Infantino felicitó a Colo Colo y enalteció a Vozinha tras el título: "Es una verdadera inspiración"

La consagración de Colo Colo como flamante campeón de la Liga de Primera no sólo desató la algarabía en todo el país, sino que también traspasó las fronteras del continente al recibir un ilustre saludo desde la testera del balompié planetario luego de que el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitara públicamente al conjunto albo y a su arquero estelar, Vozinha.

A través de sus canales oficiales, el mandamás del fútbol mundial celebró la obtención del torneo por parte del cuadro popular y se deshizo en elogios hacia la figura del cancerbero de Cabo Verde, a quien catalogó como un modelo para el deporte global.

"¡Felicitaciones a Vozinha y a Colo Colo por convertirse en campeones de Chile!", expresó.

En esa misma línea, Infantino utilizó el éxito del guardameta colocolino para argumentar el acierto de haber ampliado el cupo de participantes en la última cita planetaria.

"El notable ascenso de Vozinha al estrellato mundial durante la histórica Copa Mundial de la FIFA 2026 de 48 equipos con Cabo Verde demuestra exactamente por qué era tan importante expandir el torneo, dándole a talentos de clase mundial el escenario definitivo para brillar y capturar la atención de todo el planeta. ¡Es una verdadera inspiración!", remarcó.