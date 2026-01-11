¿Cuándo y dónde ver el debut de Colo Colo ante Olimpia en la Serie Río de la Plata?
El equipo de Fernando Ortiz inicia su pretemporada internacional en Uruguay.
Colo Colo se alista para su primer desafío de este 2026 en la Serie Río de la Plata, certamen de carácter amistoso en el que le tocará viajar a Uruguay para enfrentar en primera instancia a Olimpia de Paraguay.
El elenco dirigido por Fernando Ortiz llega a esta instancia con la presión de mostrar un lavado de imagen luego de lo que fue todo el opaco Centenario, en el cual el "Cacique" quedó sin clasificación a torneos internacionales.
La programación del evento fijó el partido para las 21:00 horas (00:00 GMT) de este jueves 15 de enero en el Estadio "Luis Franzini" de Montevideo y contará con la transmisión televisiva de ESPN 5 junto a la señal streaming de Disney+.
Como siempre, todos los detalles relacionados a este evento podrás encontrarlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y también seguir el partido en la transmisión de Cooperativa Deportes.