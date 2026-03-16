El aviso de Arturo Vidal tras vencer a Huachipato: "Vamos a dejar la vida por ganar todo"

Colo Colo cerró otra fecha como líder de la Liga de Primera tras vencer a Huachipato en el estadio Monumental y Arturo Vidal, elegido como la figura del partido, valoró los tres puntos obtenidos en casa.

"Hoy era muy importante ganar, era importante agarrar la punta y creo que se hizo un gran partido. Una cosa muy importante: Agradecer a la gente este día lunes a las 8:30 de la noche que venga a llenar el estadio es espectacular", dijo en conversación con TNT Sports.

El "King" aprovechó la instancia para enviar un potente mensaje a la hinchada alba: "Les quiero decir algo, vamos a dejar la vida por ganar todo, sigan apoyándonos, feliz por el equipo, cada día jugamos mejor así que nos sentimos feliz por eso".

Por último, Vidal sostuvo que "uno se siente feliz cuando las cosas salen bien porque uno ve el trabajo día a día. La lucha interna que tenemos es muy buena así que eso nos tiene en el primer lugar".

Ahora Colo Colo tendrá que pensar en sus primeros tres partidos en la nueva Copa de la Liga, ante Coquimbo Unido (sábado 21 de marzo, 18:00), Deportes Concepción (martes 24, 20:30) y Huachipato (miércoles 1 de abril, 18:00). El Campeonato Nacional volverá el fin de semana del 5 de abril.