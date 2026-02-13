El nombre que suena para reforzar la delantera de Colo Colo

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz participó en la última reunión de directorio de Blanco y Negro donde pidió, nuevamente, la contratación de otro delantero para reforzar el ataque.

Según Cooperativa Deportes apareció un nuevo nombre durante las últimas horas. Se trata del argentino Thiago Nuss, quien es extremo izquierdo y diestro, así que podría adaptarse a la banda que busca reforzar Ortiz.

Nuss tiene 25 años y es jugador actual de OFI Creta FC de la Primera División de Grecia.

Tuvo pasos por equipos de Argentina tales como Argentinos Juniors y Central Córdoba.