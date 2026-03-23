Fernando Ortiz por baja de Vidal: Es un jugador de jerarquía, pero hay que suplantarlo

El director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, lamentó la baja de Arturo Vidal para el próximo encuentro por la Copa de la Liga, ante Deportes Concepción, y afirmó que lo importante ahora es necesario buscar un sustituto.

"No solo Arturo, sino el jugador que sale tocado, me gusta cuidarlo para que puedan competir en el siguiente partido", dijo sobre la decisión de marginarlo del viaje al Biobío.

"Es una baja como todas las bajas que hemos tenido, Arturo es un jugador de jerarquía y calidad que nos está brindando un puesto interesante, pero hay que suplantarlo, tomar diferentes situaciones para que el equipo sea competitivo", explicó, añadiendo que el jugador "tendrá estos días para descansar y cuando volvamos a trabajar en Santiago seguramente va a estar".

Colo Colo enfrentará a Concepción este martes desde las 20:30 horas en el "Ester Roa Rebolledo".