Fernando Ortiz tras triunfo ante Everton: "Era un desahogo necesario para todos"

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, se refirió al primer triunfo del cuadro albo en la Liga de Primera 2026 tras vencer a Everton 2-0 en el Estadio Monumental y aseguró que "era un desahogo necesario para todos".

"El plantel realizó un excelente trabajo en la pretemporada; sin embargo, lo mostrado contra Limache no era lo que buscábamos. Sabemos que los rivales se plantarán de forma defensiva en nuestra casa, por lo que valoro que los jugadores supieran manejar la ansiedad. Hoy, ellos son los únicos protagonistas", comentó en rueda de prensa.

También fue consultado sobre el desempeño de los atacantes y resaltó la actuación de los juveniles que jugaron: "Prefiero no individualizar y resaltar el desempeño grupal. Quienes ingresaron lo hicieron con una gran actitud, comandando la ofensiva en el momento preciso. Es muy satisfactorio que un canterano abriera el marcador, pues refleja el trabajo que venimos realizando".

Ortiz habló sobre la respuesta del público por el desempeño del equipo previo a este encuentro: "Es comprensible que la afición se manifieste. Debemos mantener la unión entre el equipo y la gente; esa base se construye con resultados, pero también con la entrega que los chicos demostraron hoy. En una institución de esta magnitud, es normal la urgencia por obtener victorias rápidas, pero debemos recordar que es un proceso donde los jóvenes están emergiendo. Aunque sea difícil de explicar al seguidor, su reacción es parte del fútbol", afirmó.

En relación a esto habló sobre su cargo y las dudas que se generaron en su continuidad al mando del "Cacique": "Soy el hombre más feliz de Chile dirigiendo al club más grande del país. Las redes sociales son un 'mal necesario' donde suelen manifestar conflictos inexistentes o especular sobre mi salida. Es parte de la exposición en Colo Colo y ya me ha sucedido antes. Mientras mantenga la tranquilidad, todo fluirá".

Por último comentó la posible llegada de una nueva incorporación: "Tal como indicó el presidente, consideramos la posibilidad de sumar a un jugador más. Es un tema que hemos conversado y evaluaremos nombres en los próximos días para concretarlo en el momento oportuno", sentenció.