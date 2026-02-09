"Muñeca bielorrusa": Corte de Apelaciones confirmó la prisión preventiva para Vivanco

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó este lunes la prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, principal imputada en el marco del denominado caso "muñeca bielorrusa".

En la instancia, se rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de la investigada, que buscaba evitar la medida cautelar más gravosa durante las diligencias del caso.

Los querellantes y el Ministerio Público valoraron la decisión, considerándola un respaldo que "le da más fuerza aún al caso", y confirmando que se habrían configurado los delitos que se le acusan a Vivanco.

Por su parte, la defensa manifestó no estar satisfecha con esta resolución, pero considera que "abre la puerta a nuevas estrategias y eventuales recursos que va a discutir con su representada".

Durante la audiencia, el Ministerio Público reafirmó los cargos imputados contra la otrora jueza: tres delitos de cohecho y uno de lavado de activos por, presuntamente, haber recibido sobornos para favorecer -en sus fallos- al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en un litigio contra Codelco, además de acelerar la tramitación de los recursos presentados por dicha empresa ante la Corte.

La postura de la defensa

Durante la audencia, el abogado defensor de Vivanco, Jorge Valladares, apuntó -en primera instancia- a desestimar las acusaciones que pesan sobre su representada.

Según expuso el jurista en el tribunal, Vivanco no incurrió en una falta en la causa Belaz-Movitec, argumentando que la exjueza no tenía la obligación de inhabilitarse de las votaciones debido a que su relación de amistad era con uno de los abogados del consorcio, pero no con la sociedad como tal. A juicio de la defensa, no se cumplen los requisitos que establece la ley para la abstención.

También reprochó la tesis del Ministerio Público sobre la manipulación de causas en la Tercera Sala de la Corte Suprema, argumentando que el orden de las tablas y la vista de causas es facultad de quien preside la instancia, cargo que Vivanco ejercía en los períodos cuestionados, descartando así una irregularidad administrativa.

Asimismo, Valladares apuntó contra el manejo de la investigación por parte de Fiscalía: "Aquí hay una exasperación de los hechos y una separación artificial de los acontecimientos con la mira de producir un resultado en esta etapa, que es en el análisis de la peligrosidad para la seguridad de la sociedad. Lo que se señala no es más que un juicio moral respecto del sentenciador que, creemos, se desapega y que no es suficiente para fundamentar la causal de peligro para la seguridad de la sociedad".

Fiscalía: "Esto ha sido un escándalo"

Por su parte, el Ministerio Público y los querellantes reafirmaron la necesidad de mantener la prisión preventiva. Entre sus argumentos, destacaron la existencia de una economía compartida entre Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, lo que vincularía directamente a la exjueza con los supuestos sobornos que recibió.

"Esto ha sido un escándalo de las mayores proporciones donde la gente de a pie, que tenía la expectativa de que al momento de llegar a la Corte Suprema, alto tribunal de derecho, iba a mirar sin ningún tipo de miramientos ni discriminaciones, ni prebendas, ni beneficios económicos solicitados, (sino que) iba a fallar en derecho respecto de quien correspondía conforme a la ley. Esa expectativa ya no se tiene”, manifestó en la audiencia Claudia Ortega, abogada del Ministerio Público.

Tras un breve receso para las réplicas finales, los ministros de la Corte de Apelaciones procederán a la votación. Se espera que la decisión definitiva sobre la libertad de Ángela Vivanco sea comunicada a las partes durante el transcurso de esta tarde.