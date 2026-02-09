Boric criticó a la UDI por obstaculizar Ley de Sala Cuna: "No quieren darle un logro al Gobierno"

El Presidente Gabriel Boric arremetió este lunes contra la UDI y la instó a dejar de "inventar excusas" y aprobar proyectos consideradores clave para el Gobierno, particularmente el relacionado con la Ley de Sala Cuna.

"Sáquense ustedes la foto si quieren (...) pero aprobémoslo la primera semana de marzo. No sigamos esperando", afirmó el Mandatario en medio de la ceremonia de promulgación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

Con un tono crítico, el jefe de Estado acusó que "la UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar Sala Cuna; están impidiendo aprobar Sala Cuna para las mujeres de Chile".

"¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante: que no quieren darle un logro al Gobierno. Esto se trata de un derecho, de dignidad para las mujeres de nuestra patria, que no pueden seguir esperando", criticó.

El Mandatario hizo un llamado para que el proyecto de Sala Cuna Universal sea aprobado sin más dilaciones, subrayando su importancia como derecho fundamental para las mujeres. (FOTO: ATON)

Frente a este escenario, Boric invitó al partido gremialista a que, si no quieren sumar un logro al Ejecutivo, sean ellos los que se "saquen la foto" y la futura administración de José Antonio Kast la que firme "el proyecto aprobado", pero que se tramitación no pase de marzo.

Las declaraciones del Mandatario se suman a las de su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que, en entrevista con El Diario de Cooperativa, ratificó que el Gobierno está en plenas conversaciones durante febrero para lograr la aprobación tanto de Sala Cuna Universal como de otras leyes clave antes de que finalice el mes.

"El tema es que se apruebe rápido (la Ley de Sala Cuna), y nosotros esperamos que se apruebe bajo el mandato del Presidente Boric, pero aquí el tema no es quién firma, sino que es la necesidad de actuar con urgencia para sacar adelante un proyecto que es necesario para el país, o si no después va a estar esperando que sea cuánto tiempo más. Por eso nos parece tan importante que se apruebe, en lo posible, la primera semana de marzo", puntualizó el secretario de Estado.

El partido liderado por Guillermo Ramírez advierte una paralización total de la agenda parlamentaria durante marzo, generando incertidumbre en el Congreso. (FOTO: ATON)

Oposición amenaza bloqueo legislativo

Pese al llamado del Gobierno, una de las principales tensiones políticas sigue siendo la amenaza de la UDI de paralizar la aprobación de cualquier iniciativa en el Congreso.

Desde el sector de la oposición, se advirtió esta última semana que no se aprobaría ninguna legislación en marzo si la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, no renuncia por el polémico festival audiovisual "Excéntrico", que incluye contenido explícito para adultos, con fondos estatales.

A esto se suman las críticas sobre la forma en que el Ejecutivo aborda la tramitación de proyectos emblemáticos.

El presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, José Miguel Castro (RN), manifestó su descontento con la aproximación del Gobierno a las leyes clave y lo acusó de no estar interesado "en el fondo" de estas iniciativas, "sino que solo quieren llegar a los cortes de cinta".

El Presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, José Miguel Castro, criticó al Gobierno por priorizar los "cortes de cinta" sobre el fondo de las iniciativas. (FOTO: ATON)

Los cuestionamientos los traspasó al debate sobre la Ley FES (que busca eliminar el CAE), señalando que "es un proyecto muy deficitario, es muy distinto al proyecto de Sala Cuna, por lo tanto, ambos se deben ver de forma distinta en cuanto al resultado".

"Lo que sí me parece insólito es que estén a último minuto intentando sacar los últimos proyectos en la última semana. Creo yo que hablo un poco lo que ha sido este Gobierno, que simplemente ha sido reactivo, ha sido un gobierno que ha llegado siempre en último minuto", puntualizó el parlamentario.