Fernando Ortiz y la cercanía del título: En otros clubes tuve la posibilidad y la perdí

Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, atendió a los medios tras la clasificación a las semifinales de la Copa Chile y aprovechó la instancia para referirse a la opción matemática de consagrarse campeón de la Liga de Primera este domingo ante Ñublense en Chillán, a partir de las 15:00 horas (18:00 GMT).

"El mensaje va a ser claro, no hemos conseguido nada. Depende de nosotros cumplir los objetivos (...). Estamos dos ahí en la lucha, una en la semifinal y el otro peleando para poder lograr ese objetivo, así que vamos por buen camino. Insisto, no se ha ganado nada todavía", enfatizó el estratega trasandino.

Seguido a ello, el "Tano" rememoró otras oportunidades en las que pudo coronarse y no hacerlo: "La ansiedad no pasa por mi persona. He pasado etapas en otros clubes donde tuve la posibilidad y he perdido seis oportunidades, entonces calma".

Finalmente, Ortiz recogió los dichos de Aníbal Mosa en su rol como presidente de Blanco y Negro, agradeciendo la confianza: "A uno lo llena de orgullo que su referente máximo de una institución haya dicho eso, pero el objetivo es el día domingo poder hacer un buen partido contra un gran rival y si no, seguir trabajando".